Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. - Son Dakika

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
03.04.2021 21:07
Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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