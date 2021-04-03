Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.
03.04.2021 21:05
Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.
Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu.
Şırnak, Samsun, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Haftalık verilere göre, ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il oldu. - Son Dakika
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