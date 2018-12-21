Son Dakika Haberleri: Haftanın 'no Comment' Videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da Olaylı Meclis Oturumu,...

Haftanın 'no Comment' Videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da Olaylı Meclis Oturumu,...

7 saat önce

Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da olaylı meclis oturumu, Obama'nın dan...

Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da olaylı meclis oturumu, Obama'nın dan…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:11 Kaynak: Youtube

Barack Obama, Arnavutluk, Genel
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