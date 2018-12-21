Haftanın 'no Comment' Videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da Olaylı Meclis Oturumu,...
7 saat önce
Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da olaylı meclis oturumu, Obama'nın dan...
Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk
ve Ukyrayna'da olaylı meclis oturumu, Obama
'nın dan…
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:11 Kaynak: Youtube
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Senatör Diye Kartvizit Bastırdı
Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Kavga Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var
Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek