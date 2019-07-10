Son Dakika Haberleri: Haftanin bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Haftanin bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

40 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Haftanin bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak, Güncel
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatıyla koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 15 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:07 Kaynak: AA
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