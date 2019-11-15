Son Dakika Haberleri: Haftanin bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Haftanin bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Haftanin bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haftanin bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği bildirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:55 Kaynak: DHA
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