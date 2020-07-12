Haftanin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Haftanin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında; Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:02 Kaynak: İHA
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