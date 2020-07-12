Haftanin'de 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında; Kuzey Irak'ta bulunan Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı