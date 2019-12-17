Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

(İHA)

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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