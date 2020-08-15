Haftanin'de 3, Zap ve Avaşin'de 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini, bu operasyonlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini, bu operasyonlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 143 olduğunu bildirdi. - ANKARA