Son Dakika Haberleri: Haftanin'de teröristlere ağır darbe
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Haftanin'de teröristlere ağır darbe

1 saat önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haftanin'de teröristlere ağır darbe, System.String[]

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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