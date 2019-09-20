Haftanin'de teröristlere ağır darbe
1 saat önce
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Harekatta bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Bakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak