Son Dakika Haberleri: Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

1 saat önce

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok Vestel prim yaparken, en fazla değer kaybeden İpek Doğal Enerji oldu.

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BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok Vestel prim yaparken, en fazla değer kaybeden İpek Doğal Enerji oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:05 

prim, Vestel, Ekonomi
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