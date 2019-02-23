Haftanın en çok kazandıran hisseleri
1 saat önce
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok Vestel prim yaparken, en fazla değer kaybeden İpek Doğal Enerji oldu.
BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en çok Vestel prim
yaparken, en fazla değer kaybeden İpek Doğal Enerji oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:05
Bakan'dan Çiftçilere Enerji Müjdesi: Tarımsal Faaliyetler Tarifesi, Bir Aya Kadar Başlayacak
İTÜ Temiz Enerji Günleri Başlıyor
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