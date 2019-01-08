Son Dakika Haberleri: Haftanın En Önemli ve Keyifli Maçı Olacak"

Haftanın En Önemli ve Keyifli Maçı Olacak"

38 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, Galatasaray ile yapacakları karşılaşmanın, haftanın en önemli ve keyifli maçı olacağını söyledi.

Haftanın En Önemli ve Keyifli Maçı Olacak
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, Galatasaray ile yapacakları karşılaşmanın, haftanın en önemli ve keyifli maçı olacağını söyledi.

Boray Dai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst üste aldıkları 2 galibiyetle devre arasına ilk 8 içinde girme hedefinde önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Şu an için Türkiye Kupası'na katılma yolunda avantaja sahip olduklarını belirten Dai, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası'na katılımı garantilemek için bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Galatasaray, oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak ne kadar formda olduğunu gösteriyor. Galatasaray müsabakası, haftanın en önemli ve en keyifli maçlarından biri olacak."

Maçın ev sahibi olmaları nedeniyle taraftar desteğinin kendilerine olan inancı artırdığını vurgulayan Dai, "Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir maç bizi bekliyor. Taraftarlarımızdan alacağımız destekle, karşılaşmadan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol, ligin 15. haftasında 12 Ocak Cumartesi günü Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Gaziantep, basketbol, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te Parkta Gömülü Bebek Cesedi Bulundu Darüşşafaka-Türk Telekom Maçında Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı

Serdar Aziz, Yurt Dışından Takımlarla Transfer Görüşmelerine Başladığını Açıkladı Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:55:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haftanın En Önemli ve Keyifli Maçı Olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]