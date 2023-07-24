Sıcaklıklar 10 derece birden yükselecek! Çarşamba ve perşembe termometreler bozulacak - Son Dakika
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Sıcaklıklar 10 derece birden yükselecek! Çarşamba ve perşembe termometreler bozulacak

24.07.2023 17:07

2023 yazı, yüksek sıcaklıklarla rekorlara imza atmaya devam ediyor. Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine yükselmesi, termometrelerin 45 dereceleri görmesi bekleniyor.

Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.

MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü belirtti. Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Çarşamba ve perşembe rekor sıcaklıklar geliyor! Termometreler 45 dereceyi görecek

ÇARŞAMBA-PERŞEMBE TERMOMETRELER PATLAYACAK

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Çarşamba ve perşembe rekor sıcaklıklar geliyor! Termometreler 45 dereceyi görecek

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA YARIN YAĞIŞ VAR

Yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti. Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Çarşamba ve perşembe rekor sıcaklıklar geliyor! Termometreler 45 dereceyi görecek

SICAKLIKLAR HAFTA SONU 10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacağını belirten Yıldırım, "Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sıcaklıklar 10 derece birden yükselecek! Çarşamba ve perşembe termometreler bozulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaklıklar 10 derece birden yükselecek! Çarşamba ve perşembe termometreler bozulacak - Son Dakika
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