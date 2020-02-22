Haftanın ilk derbisini Galatasaray kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Haftanın ilk derbisini Galatasaray kazandı! - Son Dakika Spor

Haftanın ilk derbisini Galatasaray kazandı!

6 saat önce

19 Gelişim Ligi 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

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U-19 Gelişim Ligi 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.


Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. ve 89. dakikalarda Atalay Yıldırım ile 82. dakikada Yunus Akgün kaydetti.


Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.


Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e yükseltti ve liderliğini korudu.


Fenerbahçe ise 24 puanla 12. basamakta kaldı.


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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:31 
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