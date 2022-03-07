Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu - Son Dakika
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Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu

07.03.2022 06:43
Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava tahmin sonuçları...

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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Son Dakika Yaşam Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2022 hava durumu - Son Dakika
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