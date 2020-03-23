Haftanın ilk iş gününde Londra sokaklarına sessizlik hakimdi - Son Dakika

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Haftanın ilk iş gününde Londra sokaklarına sessizlik hakimdi
6 saat önce
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrası haftanın ilk iş gününde Londra sokakları boş kaldı.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sonrası haftanın ilk iş gününde Londra sokakları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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