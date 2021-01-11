HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

11.01.2021 07:42
HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 07.36 itibarıyla yoğunluk yüzde 45 oldu.

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Kaynak: DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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