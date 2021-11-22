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HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

22.11.2021 08:27

İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da okullarda birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde, Bostancı ve Göztepe D-100 Karayolu'nda ise Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15 itibariyle trafik yüzde 60 olarak ölçüldü.

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

D-100 Karayolu, İstanbul, Bostancı, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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