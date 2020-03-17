Haftanın ilk mesai gününde toplu ulaşımda yüzde 44 düşüş - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), toplu ulaşımda pazar günü yaşanan yüzde 48'lik düşüşün ardından, mesai günü pazartesi verilerini açıkladı. Bir önceki pazartesiye göre toplu ulaşımı kullananların sayısında yüzde 44'lük bir düşüş yaşandı.

İBB'den edinilen veriye göre 9 Mart 2020 tarihinde toplu ulaşım 7 milyon 441 bin 316 kez kullanılırken, 16 Mart 2020 tarihinde 4 milyon 132 bin 368 kez kullanıldı. Haftanın ilk gününde ise İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü.

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