Haftanın kazandıranı Albaraka Türk
47 dakika önce
Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kayıpla 100 bin puanın altına indi.
Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kayıpla 100 bin puanın altına indi. Dolar ise yaklaşık yüzde 3 artışla 5,62 liraya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:33
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