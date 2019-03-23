Haftanın kazandıranı Albaraka Türk

Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kayıpla 100 bin puanın altına indi.

Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kayıpla 100 bin puanın altına indi. Dolar ise yaklaşık yüzde 3 artışla 5,62 liraya çıktı.

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