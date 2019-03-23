Son Dakika Haberleri: Haftanın kazandıranı Albaraka Türk

Haftanın kazandıranı Albaraka Türk

47 dakika önce

Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kayıpla 100 bin puanın altına indi.

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Bu hafta borsa yüzde 3'ten fazla kayıpla 100 bin puanın altına indi. Dolar ise yaklaşık yüzde 3 artışla 5,62 liraya çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:33 

Ekonomi
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