Haftanın kazandıranı Deva Holding

BIST 100 endeksinde bu hafta yüzde 13,90 prim ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse Deva Holding oldu.

BIST 100 endeksinde bu hafta yüzde 13,90 prim ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse Deva Holding oldu. En çok değer kaybı ise yüzde 7,57 ile TürkTraktör'de görüldü.

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