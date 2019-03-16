Haftanın kazandıranı Deva Holding
15 dakika önce
BIST 100 endeksinde bu hafta yüzde 13,90 prim ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse Deva Holding oldu.
BIST 100 endeksinde bu hafta yüzde 13,90 prim ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse Deva Holding oldu. En çok değer kaybı ise yüzde 7,57 ile TürkTraktör'de görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:10
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