Son Dakika Haberleri: Haftanın kazandıranı Deva Holding

Haftanın kazandıranı Deva Holding

15 dakika önce

BIST 100 endeksinde bu hafta yüzde 13,90 prim ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse Deva Holding oldu.

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BIST 100 endeksinde bu hafta yüzde 13,90 prim ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse Deva Holding oldu. En çok değer kaybı ise yüzde 7,57 ile TürkTraktör'de görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:10 

Ekonomi
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