Haftanın kazandıranı ICBC Turkey Bank
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC Turkey Bank oldu.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:43
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC
Turkey Bank oldu.
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