Son Dakika Haberleri: Haftanın kazandıranı ICBC Turkey Bank
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Haftanın kazandıranı ICBC Turkey Bank

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC Turkey Bank oldu.

Haftanın kazandıranı ICBC Turkey Bank, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,34 ile ICBC Turkey Bank oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:43 
Borsa İstanbul, Industrial and Commercial Bank of China, Ekonomi
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