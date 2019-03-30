Haftanın kazandıranı Verusa Holding

BIST 100 endeksinde hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,28 ile Verusa Holding oldu.

BIST 100 endeksinde hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 4,28 ile Verusa Holding oldu.

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