Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor Kayserispor : Özgür Yankaya

16 Şubat Pazar:

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler