Haftanın kritik maçları Abdulkadir Bitigen ve Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:14 Şubat Cuma: 20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen15 Şubat Cumartesi: 14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan16 Şubat Pazar: 13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy17 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler