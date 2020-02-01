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Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1
17 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 10 numaralı yıldızı Max Kruse'den (Dk. 1) geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:23
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