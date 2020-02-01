Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 10 numaralı yıldızı Max Kruse'den (Dk. 1) geldi.