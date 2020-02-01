Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1 - Son Dakika Dünya

Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti.

Haftanın maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi Kadıköy'e puansız gönderdi: 2-1, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirve takibinde önemli bir 3 puan aldı.


Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Alexander Sörloth (Dk. 16) ve Filip Novak (Dk. 32) kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse 10 numaralı yıldızı Max Kruse'den (Dk. 1) geldi.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:23 
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