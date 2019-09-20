Haftanın maçları nefes kesecek! Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:



- Süper Lig



Bugün:



20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



Yarın:



15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)



22 Eylül Pazar:



14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)



16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)



19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)



23 Eylül Pazartesi:



20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)



20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



- TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



Yarın:



14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)



16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)



19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



22 Eylül Pazar:



14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)



16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)



19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



Yarın:



15.30 Niğde Anadolu-Kastamonuspor 1966 (Niğde 5 Şubat)



15.30 Kırşehir Belediyespor-Birevim Elazığspor (Kırşehir Ahi)



16.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Tuzla Belediye)



16.00 Bandırmaspor-Bayburt İl Özel İdare (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)



16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)



16.00 Ergen Velimeşespor-Sivas Belediyespor (Ergene Velimeşe)



19.00 Kardemir Karabükspor-Eyüpspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



19.00 Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)



Beyaz Grup



Yarın:



15.00 Gümüşhanespor-Pendikspor (Gümüşhane Yenişehir)



15.00 Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler (Vakfıkebir İlçe)



15.30 Zonguldak Kömürspor-İnegölspor (Karaelmas Kemal Köksal)



15.30 Hacettepe-Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.30 1922 Konyaspor-Başkent Akademi (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



16.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)



16.00 Sancaktepe-Yeni Çorumspor (15 Temmuz)



18.00 Şanlıurfaspor-Manisa (Şanlıurfa GAP)



19.00 Yılport Samsunspor-Tarsus İdmanyurdu (Samsun Yeni 19 Mayıs)



- TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



15.00 Manisaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



15.00 Anagold 24Erzincanspor-Ci Group Buca (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)



15.00 Artvin Hopaspor-Tokatspor (Hopa İlçe)



15.00 Yomraspor-Yeni Orduspor (Yomra İlçe)



15.30 68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor (Dağılgan)



15.30 Erzinspor-Düzcespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



16.00 Şile Yıldızspor-Çankaya (Şile)



16.00 Kızılcabölükspor-Sultanbeyli Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



16.00 Çatalcaspor-Serik Belediyespor (Ziya Altınoğlu)



2. Grup



Yarın:



15.00 Ağrı 1970-Cizrespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



15.00 Elazığ Belediyespor-Fethiyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



15.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)



15.30 Kemerspor 2003-Ofspor (Kemer İlçe)



15.30 Erbaaspor-Karşıyaka (Erbaa İlçe)



16.00 1877 Alemdağspor-Kozanspor (Alemdağ)



16.00 Esenler Erokspor-Belediye Derincespor (Esenler)



19.00 Kocaelispor-Turgutluspor (Kocaeli)



3. Grup



Yarın:



15.00 Pazarspor-Halide Edip Adıvarspor (Pazar İlçe)



15.30 Osmaniyespor-Modafen (Osmaniye 7 Ocak)



15.30 Altındağ Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Çubuk İlçe)



16.00 Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nazilli İlçe)



16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)



16.00 Bayrampaşa-Medical Park Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



16.00 Karacabey Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (M. Fehmi Gerçeker)



16.00 Somaspor-Muğlaspor (Soma Atatürk)



19.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Diyarbakır)



