Son Dakika Haberleri: Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic
Son Dakika Spor Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic

6 saat önce

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic, System.String[]

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Micic, 5. haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Bu sezon ikinci kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Micic, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 4, iki sayılık atışlarda 8'de 5 ve serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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