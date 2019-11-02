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Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia

7 saat önce

Baskonia forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde altıncı hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haftanın MVP'si Baskonia'dan Shengelia, System.String[]

Baskonia forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde altıncı hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya temsilcisi Baskonia'nın konuk ettiği Almanya'dan Bayern Münih'i 93-60 mağlup ettiği maçta 28 verimlilik puanıyla oynayan Shengelia, bu sezon dördüncü haftanın ardından ikinci kez MVP unvanına layık görüldü.

Gürcü pivot, mücadeleyi 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, birer top çalma ve blokla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin, haftayı 30 verimlilik puanıyla lider kapatmasına rağmen takımının deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olması nedeniyle haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, mücadeleyi 4'ü üçlük olmak üzere 28 sayı, 3'er ribaunt ve asist, bir top çalmayla tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando de Colo, takımının konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenildiği karşılaşmadaki 29 sayı, 2 asist, birer ribaunt ve top çalmalık performansıyla 28 verimlilik puanı toplayarak haftanın en değerli oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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