Haftanın Mvp'si Darüşşafaka Tekfen'den Eric
1 saat önce
Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Darüşşafaka Tekfen
forması giyen Michael Eric, THY Avrupa
Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Tekfen'in sahasında Rusya
ekibi Khimki
'yi 91-85 yendiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Eric, normal sezonun 27. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 30 dakika süre alan Eric, 22 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu, iki sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda 5'te 2 isabetle oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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