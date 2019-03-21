Son Dakika Haberleri: Haftanın Mvp'si Darüşşafaka Tekfen'den Eric

Haftanın Mvp'si Darüşşafaka Tekfen'den Eric

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haftanın Mvp'si Darüşşafaka Tekfen'den Eric, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen forması giyen Michael Eric, THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Tekfen'in sahasında Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yendiği maçta 33 verimlilik puanıyla oynayan Eric, normal sezonun 27. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 30 dakika süre alan Eric, 22 sayı, 15 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki Nijeryalı basketbolcu, iki sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda 5'te 2 isabetle oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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