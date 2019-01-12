Haftanın Mvp'si Huertas

Baskonia forma giyen Marcelinho Huertas, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Baskonia forma giyen Marcelinho Huertas, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisi Baskonia'nın sahasında Herbalife Gran Canaria'yı 83-66 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Huertas, normal sezonun 18. haftasında MVP unvanına layık görüldü.



Karşılaşmada 30 dakika süre alan Huertas, 24 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki oyuncu, üç sayılık atışlarda 5'te 4, iki sayılık atışlarda 9'da 5 isabetle oynadı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim

Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum

Monaco, William Vainqueur'ü Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!