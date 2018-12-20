Haftanın Mvp'si Milutinov
9 saat önce
Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov, THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Olympiakos
'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov
, THY Avrupa
Ligi'nde 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan
ekibinin deplasmanda İspanya
temsilcisi Barcelona Lassa
'yı 69-60 yendiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Milutinov, normal sezonun 13. haftasında MVP unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 27 dakika süre alan 23 yaşındaki Milutinov, 18 sayı 14 ribaunt, 2 blok, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezon ikinci kez MVP seçilen genç pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 5, serbest atışlarda 9'da 8 isabetle oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:19 Kaynak: AA
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