Haftanın No Comment görüntüleri: 11 Eylül saldırısında ölenler anıldı; İspanya'yı sel bastı

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ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, 4 bin civarında otomobil taşıyan bir kargo gemisi alabora oldu, Dorian Kasırgası en fazla zararı saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi.
ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, 4 bin civarında otomobil taşıyan bir kargo gemisi alabora oldu, Dorian Kasırgası en fazla zararı saatteki hızı 300 kilometreye yaklaşan rüzgarlarla vurduğu Bahama adalarına verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:12
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