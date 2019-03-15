Haftanın No Comment Görüntüleri: Budist Robot, İdlib Saldırısı ve Dahası
1 saat önce
Haftanın no comment görüntüleri: Budist robot, İdlib saldırısı ve dahası.
Haftanın no comment görüntüleri: Budist robot, İdlib saldırısı ve dahası
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:50 Kaynak: Youtube
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