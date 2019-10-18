Son Dakika Haberleri: Haftanın No Comment'leri: Tayland'da 4 metrelik kobra, Colomb'un heykeline kan rengi boya döküldü
Son Dakika Dünya Haftanın No Comment'leri: Tayland'da 4 metrelik kobra, Colomb'un heykeline kan rengi boya döküldü

Haftanın No Comment'leri: Tayland'da 4 metrelik kobra, Colomb'un heykeline kan rengi boya döküldü

45 dakika önce

Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, Seattle'ın ilginç "turistik mekanı": Sakız Duvarı, Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengine boyandı, Arjantin'de metro raylarına düşen kadın son anda kurtuldu, Brüksel'de çizgi roman Kahramanı Hulk'lu Brexit protestosu.

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Tayland'da 4 metre uzunluğunda kobra, Seattle'ın ilginç "turistik mekanı": Sakız Duvarı, Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengine boyandı, Arjantin'de metro raylarına düşen kadın son anda kurtuldu, Brüksel'de çizgi roman Kahramanı Hulk'lu Brexit protestosu

Haftanın No Comment'leri: Tayland'da 4 metrelik kobra, Colomb'un heykeline kan rengi boya döküldü

Arjantin, Brüksel, Seattle, Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:32 
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