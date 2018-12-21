Son Dakika Haberleri: Haftanın 'No Comment' Videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da Olaylı Meclis Oturumu, Obama'nın Dansı

Haftanın 'No Comment' Videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da Olaylı Meclis Oturumu, Obama'nın Dansı

8 saat önce

Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk Parlamentosunda yumurtalı protesto, Ukrayna'da olaylı meclis oturumu, Michel Obama'dan çocuklara dans gösterisi, Simpsonlar'ın 30. yıl kutlaması.

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Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk Parlamentosunda yumurtalı protesto, Ukrayna'da olaylı meclis oturumu, Michel Obama'dan çocuklara dans gösterisi, Simpsonlar'ın 30. yıl kutlaması
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:34 

Ukrayna, Barack Obama, Arnavutluk, Dünya
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