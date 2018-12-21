Haftanın 'No Comment' Videoları: Arnavutluk ve Ukyrayna'da Olaylı Meclis Oturumu, Obama'nın Dansı
8 saat önce
Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk Parlamentosunda yumurtalı protesto, Ukrayna'da olaylı meclis oturumu, Michel Obama'dan çocuklara dans gösterisi, Simpsonlar'ın 30. yıl kutlaması.
Haftanın 'no comment' videoları: Arnavutluk
Parlamentosunda yumurtalı protesto, Ukrayna
'da olaylı meclis oturumu, Michel Obama
'dan çocuklara dans gösterisi, Simpsonlar'ın 30. yıl kutlaması
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:34
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