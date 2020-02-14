Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması - Son Dakika Dünya

Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması

6 saat önce

Haftanın No Comment videoları: Kuliste Oscar heykellerine ismi kazınan ünlülerin heyecanı, Macron Mont Blanc'ta, Belarus'ta Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması, Sao Paulo'da aşırı yağışlar şehri felç etti, Bulgaristan'da Aziz Haralambos Günü kilisede bal kavanozlarıyla dini ayin

Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması, System.String[]

Bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü


Bulgaristan'ın güney batısında bulunan Blagoevgrad şehrinde kiliseleri dolduran Hristiyanlar, Hz. Meryem ve Aziz Haralambos'a şükranlarını sunmak için kavanozlar dolusu balı mumlarla süsleyerek dualar etti.


Aziz Haralambos Günü olarak bilinen dini bayramda birçok bal üreticisi bu senenin yeni kesim ürünlerini kiliselere getirerek, ibadet etti ve dini ritüellerini yerine getirdi. Rahipler balları kutsarken, sağlık ve huzurlu bir senenin geçmesi için toplu şekilde dua töreni düzenledi. Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor.

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Bulgaristan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:47 
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