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Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması
6 saat önce
Haftanın No Comment videoları: Kuliste Oscar heykellerine ismi kazınan ünlülerin heyecanı, Macron Mont Blanc'ta, Belarus'ta Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması, Sao Paulo'da aşırı yağışlar şehri felç etti, Bulgaristan'da Aziz Haralambos Günü kilisede bal kavanozlarıyla dini ayin
Bal kavanozları ve mumlarla kutlanan dini bayram: Aziz Haralambos Günü
Bulgaristan'ın güney batısında bulunan Blagoevgrad şehrinde kiliseleri dolduran Hristiyanlar, Hz. Meryem ve Aziz Haralambos'a şükranlarını sunmak için kavanozlar dolusu balı mumlarla süsleyerek dualar etti.
Aziz Haralambos Günü olarak bilinen dini bayramda birçok bal üreticisi bu senenin yeni kesim ürünlerini kiliselere getirerek, ibadet etti ve dini ritüellerini yerine getirdi. Rahipler balları kutsarken, sağlık ve huzurlu bir senenin geçmesi için toplu şekilde dua töreni düzenledi. Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:47
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