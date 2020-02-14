Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması - Son Dakika Dünya

Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması

6 saat önce

Haftanın No Comment videoları: Kuliste Oscar heykellerine ismi kazınan ünlülerin heyecanı, Macron Mont Blanc'ta, Belarus'ta Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması, Sao Paulo'da aşırı yağışlar şehri felç etti, Bulgaristan'da Aziz Haralambos Günü kilisede bal kavanozlarıyla dini ayinView...

Haftanın No Comment videoları: Kuliste Oscar heykellerine ismi kazınan ünlülerin heyecanı, Macron Mont Blanc'ta, Belarus'ta Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması, Sao Paulo'da aşırı yağışlar şehri felç etti, Bulgaristan'da Aziz Haralambos Günü kilisede bal kavanozlarıyla dini ayinView on euronews

Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması

Sevgililer Günü, Bulgaristan, Belarus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:54 
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