Haftanın No Comment videoları: Oscar heyecanı, Macron Mont Blanc'da, Belarus'ta öpüşme yarışması

Haftanın No Comment videoları: Kuliste Oscar heykellerine ismi kazınan ünlülerin heyecanı, Macron Mont Blanc'ta, Belarus'ta Sevgililer Günü'ne özel öpüşme yarışması, Sao Paulo'da aşırı yağışlar şehri felç etti, Bulgaristan'da Aziz Haralambos Günü kilisede bal kavanozlarıyla dini ayinView on euronews