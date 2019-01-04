Son Dakika Haberleri: Haftanın No Comment Videoları: Papa'dan Akrobasi Şov...

Haftanın No Comment Videoları: Papa'dan Akrobasi Şov...

1 saat önce

Perulular Azize Roza için toplandı, Yeni Zelanda'da 2019' a girerken dev havai fişek gösterisi yapıldı.

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Perulular Azize Roza için toplandı, Yeni Zelanda'da 2019' a girerken dev havai fişek gösterisi yapıldı. Papa Francis futbol topuyla akrobasi şova katıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:34 

Dünya
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