Haftanın No Comment Videoları: Papa'dan Akrobasi Şov...
1 saat önce
Perulular Azize Roza için toplandı, Yeni Zelanda'da 2019' a girerken dev havai fişek gösterisi yapıldı.
Perulular Azize Roza için toplandı, Yeni Zelanda
'da 2019' a girerken dev havai fişek gösterisi yapıldı. Papa
Francis futbol topuyla akrobasi şova katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:34
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