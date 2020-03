Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali

Fukuşima'da hayat normale dönüyor: Samuray Festivali kapılarını açtı



Yaşadığı nükleer santral kaza sonrası 2011 yılında boşaltılan Japonya'nın Fukuşima şehrinde Samuray savaşçılarının katıldığı Vahşi At Kovalama Festivali kapılarını yeniden açtı. Şehir meydanında 10'uncu yüzyıl zırh ve samuray kıyafetleri ile at süren katılımcılar daha sonra "soma nomaoi" olarak bilinen vahşi at kovalama yarışmasına geçti. Üç gün süren festivale ilgi oldukça büyüktü.



Bin yıldır devam eden gelenekte havaya atılan sarı bayrak samuraylar tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Festival 2011'den sonra ilk kez 2018'de yeniden düzenlenmişti. Tokyo'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Fukuşima'da Mart 2011'de 9.0 şiddetindeki deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle nükleer santralin reaktör kısmı erimiş, oluşan radyasyon tehlikesine karşı bölge boşaltılmıştı. Japonya'da 42 adet kullanılabilir nükleer reaktör mevcut.