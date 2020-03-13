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Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali
6 saat önce
Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali, Hindistan'da renkli Holi Festivali, Hayalet şehir Vuhan, Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine koronavirüs önlemi.View on euronews.
Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali, Hindistan'da renkli Holi Festivali, Hayalet şehir Vuhan, Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine koronavirüs önlemi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:12
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