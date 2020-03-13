Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali - Son Dakika Dünya

Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali

6 saat önce

Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali, Hindistan'da renkli Holi Festivali, Hayalet şehir Vuhan, Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine koronavirüs önlemi.View on euronews.

Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali, Hindistan'da renkli Holi Festivali, Hayalet şehir Vuhan, Yunanistan'da yakılan olimpiyat ateşine koronavirüs önlemi.View on euronews

Haftanın No Comment videoları: Rusya'da tokat yarışması, Japonya'da Samuray Festivali

Yunanistan, Japonya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:12 
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