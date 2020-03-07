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Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar
6 saat önce
Haftanın No Comment videoları: Yanardağ üzerinde tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel Japonya'da kar, Hong Kong'da devam eden 'kötü adam dövme' geleneğiView on euronews.
Haftanın No Comment videoları: Yanardağ üzerinde tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel Japonya'da kar, Hong Kong'da devam eden 'kötü adam dövme' geleneğiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:48
Son Dakika Japonya'dan Türkiye'ye gelen ilk gelin, 65 yıl sonra Erzurum'da 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi Putin'e "Kafir" diyen İranlı komutan, Suriye'de öldürüldü İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin yaka paça gömüldüğü anların videosu ortaya çıktı