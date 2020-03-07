Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar - Son Dakika Dünya

Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar

6 saat önce

Haftanın No Comment videoları: Yanardağ üzerinde tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel Japonya'da kar, Hong Kong'da devam eden 'kötü adam dövme' geleneğiView on euronews.

Haftanın No Comment videoları: Yanardağ üzerinde tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel Japonya'da kar, Hong Kong'da devam eden 'kötü adam dövme' geleneğiView on euronews

Haftanın No Comment videoları: Yanardağ'da tehlikeli cambazlık, Brezilya'da sel, Japonya'da kar

Brezilya, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:48 
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