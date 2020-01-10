Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali - Son Dakika
Son Dakika Dünya Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali - Son Dakika Dünya

Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali

6 saat önce

Haftanın No Coment videolarında Las Vegas'ta yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların seremonisi, Filipinli Hristiyanlar Hz. İsa'yı Kara Nasıralı Festivali'nde andı, Porto Riko'da deprem, Ukrayna Havayolu çalışanları ölen arkadaşlarını andı, Epifani Yortusu'nu kutlayan Bulgar Hristiyanlar nehre girdi

Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali, System.String[]

Las Vegas'ta elektrikli yüzen bisiklet görücüye çıktı


Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde elektrikle çalışan ve su üzerinde gidebilen e-bisikletler görücüye çıktı.


Yeni Zelanda merkezli bir şirket tarafından geliştirilen e- bisiklet 460 vatlık elektrikli motorla çalışıyor ve büyük oranda karbon fiberden imal edilmiş. Manta5 Hydrofoiler XE-1 model e-bisiklet, denizcilerin kıyıda demir atmış yat ya da teknelerden sahile kolayca gitmesi için tasarlanmış. Tam şarjla bir saat yol katedebilen e-bisikletin fiyatı yaklaşık 7500 ABD Doları. Saatte 20 kilometre hızla gidebilen mini aracın 2020 yılı içerisinde tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu
İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu

Son Dakika Haberleri
03:00 Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı - Son Dakika Haber
02:48 Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika Haber
02:14 Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:26 Okul bahçesinde oynayan öğrencilerin vücutlarında oluşan çürük ve yanıklar sağlık kuruluşları ile... - Son Dakika Haber
01:17 Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı - Son Dakika Haber
01:00 Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika Haber
00:27 Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 03:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]