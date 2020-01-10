Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali

Las Vegas'ta elektrikli yüzen bisiklet görücüye çıktı



Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde elektrikle çalışan ve su üzerinde gidebilen e-bisikletler görücüye çıktı.



Yeni Zelanda merkezli bir şirket tarafından geliştirilen e- bisiklet 460 vatlık elektrikli motorla çalışıyor ve büyük oranda karbon fiberden imal edilmiş. Manta5 Hydrofoiler XE-1 model e-bisiklet, denizcilerin kıyıda demir atmış yat ya da teknelerden sahile kolayca gitmesi için tasarlanmış. Tam şarjla bir saat yol katedebilen e-bisikletin fiyatı yaklaşık 7500 ABD Doları. Saatte 20 kilometre hızla gidebilen mini aracın 2020 yılı içerisinde tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.