Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Beyaz Kardeşlik ve Papa'nın kırmadığı kız çocuğu
1 saat önce
Tavan arasındaki saklı bal hazinesinden Uluslararası Beyaz Kardeşlik topluluğunun yeni yıl kutlamasına, çukurda mahsur kalan fillerden Papa Francis'e haftanın öne çıkan No Comment videoları.
Tavan arasındaki saklı bal hazinesinden Uluslararası Beyaz Kardeşlik topluluğunun yeni yıl kutlamasına, çukurda mahsur kalan fillerden Papa Francis'e haftanın öne çıkan No Comment videoları
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:18
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