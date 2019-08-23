Son Dakika Haberleri: Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Beyaz Kardeşlik ve Papa'nın kırmadığı kız çocuğu
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Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Beyaz Kardeşlik ve Papa'nın kırmadığı kız çocuğu

1 saat önce

Tavan arasındaki saklı bal hazinesinden Uluslararası Beyaz Kardeşlik topluluğunun yeni yıl kutlamasına, çukurda mahsur kalan fillerden Papa Francis'e haftanın öne çıkan No Comment videoları.

Tavan arasındaki saklı bal hazinesinden Uluslararası Beyaz Kardeşlik topluluğunun yeni yıl kutlamasına, çukurda mahsur kalan fillerden Papa Francis'e haftanın öne çıkan No Comment videoları

Papa Francis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:18 
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