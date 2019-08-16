Son Dakika Haberleri: Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Kırım'da yamaç dalışı
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Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Kırım'da yamaç dalışı

11 dakika önce

Dünyanın en iyi yamaç dalışçıları 2019 Yamaç Dalışı Dünya Kupası yarışı kapsamında Kırım'da buluştu.

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Dünyanın en iyi yamaç dalışçıları 2019 Yamaç Dalışı Dünya Kupası yarışı kapsamında Kırım'da buluştu
Kırım, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:27 
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