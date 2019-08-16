Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Kırım'da yamaç dalışı
11 dakika önce
Dünyanın en iyi yamaç dalışçıları 2019 Yamaç Dalışı Dünya Kupası yarışı kapsamında Kırım'da buluştu.
Dünyanın en iyi yamaç dalışçıları 2019 Yamaç Dalışı Dünya Kupası yarışı kapsamında Kırım
'da buluştu
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:27
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