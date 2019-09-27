Haftanın öne çıkan NoComment videoları
1 saat önce
Amazonlu kabile şefinden, İstanbul'da kadına şiddete tepki olarak yapılan sanat enstalasyonuna haftanın öne çıkan NoComment videolarını sizler için derledik.
Amazonlu kabile şefinden, İstanbul'da kadına şiddete tepki olarak yapılan sanat enstalasyonuna haftanın öne çıkan NoComment videolarını sizler için derledik
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:03
Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar?