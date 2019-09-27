Son Dakika Haberleri: Haftanın öne çıkan NoComment videoları
Son Dakika Dünya Haber

Haftanın öne çıkan NoComment videoları

1 saat önce

Amazonlu kabile şefinden, İstanbul'da kadına şiddete tepki olarak yapılan sanat enstalasyonuna haftanın öne çıkan NoComment videolarını sizler için derledik.

Amazonlu kabile şefinden, İstanbul'da kadına şiddete tepki olarak yapılan sanat enstalasyonuna haftanın öne çıkan NoComment videolarını sizler için derledik

Haftanın öne çıkan NoComment videoları

İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu
Son dakika: İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Kılıçdaroğlu'dan hükümete deprem çıkışı: Nereye gitti bu paralar?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haftanın öne çıkan NoComment videoları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]