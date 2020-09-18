Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe-Kaplan harekatında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Şehit askerlerin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kaplan Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2040 rakımlı tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında Piyade Teğmen Harun Arslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, şehitlerin naaşı Şırnak'a getirildi. Gece geç saatlerde Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda şehitler için tören düzenlendi. Askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra silah arkadaşlarının katıldığı törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, ardından dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketlerine gönderildi. Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın cenazesi Ağrı'ya, şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesi ise Mersin'e gönderildi.

Haber: ŞIRNAK,