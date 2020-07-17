Haftanın son gününde dolar kaçtan işlem görüyor?
Dolar haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8590'dan işlem görüyor.
Dün 6,8525-6,8635 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8573'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:55 Kaynak: AA
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