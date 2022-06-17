Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor

17.06.2022 11:37

Gram altının fiyatı, haftanın son gününe düşüşle başlamasından sonra 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.647 lira, cumhuriyet altını da 6.763 liradan alıcısıyla buluşuyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,66 artışla 1.033 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.030 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.647 lira, Cumhuriyet altını da 6.763 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.849 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydederek, bugün sakin seyreden emtia piyasasında gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini bildirdi.
Bugün ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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