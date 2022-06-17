Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydederek, bugün sakin seyreden emtia piyasasında gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini bildirdi. Bugün ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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