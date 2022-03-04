Haftanın son gününde, hava nasıl olacak? İşte 4 Mart 2022 hava durumu - Son Dakika

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç AnadOlu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Göller Yöresi ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA -7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT -4°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı