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Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu

19.12.2021 14:30

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, haftanın son günü çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, haftanın son günü çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kar kalınlığının 65 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

Aileler de hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü merkezde çocuklarıyla kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Aynı anda yaklaşık 12 bin kişinin kayak yapabildiği merkez, uzunluğuyla Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan pistiyle kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

"Maliyet açısından daha uygun"

Kocaeli'den gelen Demet Hanım, AA muhabirine, hafta sonunu değerlendirmek için geldikleri Palandöken'de güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kayak yapmayı Palandöken'de öğrendiğini belirten Hanım, "Burada deneme yapıyoruz. İlk defa geldik. Gayet güzel bir yer. Uzak gibi görünüyor ama Palandöken hem dinamik olarak hem de maliyet açısından daha uygun. Geldiğimize pişman değiliz." dedi.

Çanakkale'den gelen Gonca Altın ise kış turizmi açısından Erzurum'un çok güzel bir yer olduğunu vurguladı.

Arkadaşlarıyla geldikleri Palandöken'de keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Altın, "Kar yağışının burada fazla olması önemliydi. Her yerde kar yağmadı. Sezon ilk Erzurum'da açılıyor. Biz de sezonun başında kayak yapmayı öğrenelim istedik. Bu sebeple Erzurum'a geldik. Sezonun tamamını bu öğrendiğimiz bilgiyi değerlendirerek geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu
Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu
Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu
Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu
Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu

Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haftanın son gününde Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluştu - Son Dakika


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