Haftanın son gününde piyasalarda son durum
1 saat önce
Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin gelişmelerin ve cari işlemler dengesinin takip edileceği haftanın son gününe Dolar/TL 5,83 seviyesinden başladı.
Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin gelişmelerin ve cari işlemler dengesinin takip edileceği haftanın son gününe Dolar/TL 5,83 seviyesinden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:31
Yusuf Güney'in polislerle söylediği Komando Marşı sosyal medyanın gündemine oturdu ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler ele geçirildi 8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum