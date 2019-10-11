Haftanın son gününde piyasalarda son durum

Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin gelişmelerin ve cari işlemler dengesinin takip edileceği haftanın son gününe Dolar/TL 5,83 seviyesinden başladı.

Haber Yayın Tarihi:

8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun