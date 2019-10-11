Son Dakika Haberleri: Haftanın son gününde piyasalarda son durum
Son Dakika Ekonomi Haftanın son gününde piyasalarda son durum

Haftanın son gününde piyasalarda son durum

1 saat önce

Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin gelişmelerin ve cari işlemler dengesinin takip edileceği haftanın son gününe Dolar/TL 5,83 seviyesinden başladı.

Haftanın son gününde piyasalarda son durum, System.String[]

Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin gelişmelerin ve cari işlemler dengesinin takip edileceği haftanın son gününe Dolar/TL 5,83 seviyesinden başladı.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:31 
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